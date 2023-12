Come riporta Sky, Adrien Rabiot rischia di non riuscire a scendere in campo da titolare nella gara contro il Genoa che apre la 16esima giornata di Serie A. Il centrocampista francese della Juventus, infatti, risente ancora in maniera importante di un pestone rimediato contro il Napoli 7 giorni fa, dunque Allegri è mosso a prudenza nei suoi confronti. Se le sensazioni negative dell'avvicinamento fossero confermate, la zolla di mezzala che competerebbe all'ex Psg verrebbe occupata da Miretti.