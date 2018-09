Raiola e Marotta si danno appuntamento per Pogba. L'amministratore delegato della Juventus e l'agente si vedranno entro dicembre prima del mercato invernale per decidere il futuro del giovane attaccante bianconero Kean. Ma, sempre secondo Tuttosport, discuteranno anche del centrocampista francese, deciso a lasciare il Manchester United per tornare a Torino.



PRO E CONTRO - I nemici della Juve sono il Barcellona (pronto all'asta) e Mourinho, che non vuole lasciare partire Pogba. Invece gli alleati dei bianconeri sono nella Francia: il ct Deschamps e il suo compagno di nazionale Matuidi.