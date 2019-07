Mino Raiola, agente di Matthijs de Ligt, nuovo difensore della Juventus, parla del centrale olandese: "​Fra i giovani è sicuramente il numero 1. Poi ci vuole poco per dimostrare di essere il numero 1 anche a un altro livello. Per spirito di lavoro si avvicina, anzi lo supera anche, a Nevded. Anche per per mentalità. Ricorda Ibra per ambizione".