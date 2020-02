Mino Raiola spiazza la Juventus parlando del futuro di Paul Pogba. L'agente del centrocampista francese, che ha fatto sapere più volte di voler lasciare il Manchester United con i bianconeri pronti a riabbracciarlo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Uk: "Per ora è un giocatore del Manchester United che rispetta il suo contratto, le cose stanno così. Tutti sono preoccupati che Pogba se ne vada. Io non sono preoccupato che se ne vada. Forse ci sono colloqui tra me e il club per il rinnovo del contratto".