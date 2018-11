Il nome di Paul Pogba è sempre più in orbita bianconera. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, per accelerare sul francese la Juve deve tifare per un flop del Manchester United in Champions. Che il giocatore abbia piacere a rivestire il bianconero non è un mistero, ma bisogna fare i conti con un club che ha la forza per contrastare la nostalgia. Intanto Raiola che lavora in silenzio per non mettere in allarme la dirigenza dei Red Devils.