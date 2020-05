Il Barcellona ragiona sul futuro dei propri centrocampisti, come Arthur e Rakitic, entrambi in orbita Juventus. In particolare, il croato è stato anche proposto alla dirigenza bianconera, senza trovare un grande riscontro vista l’età e l’ingaggio che percepisce. In un mercato fatto di scambi nulla è escluso, ma il classe ’88 sta valutando anche altre destinazioni. Stando a quanto riporta il quotidiano Sport, tra Rakitic e i blaugrana sarebbe rottura totale, con il giocatore che avrebbe le idee chiare, ritornare nella sua ex squadra, il Siviglia.