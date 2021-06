, con una nota di rammarico e di polemica neanche tanto velata per la gestione dei suoi tanti problemi fisici. Ai microfoni del Mirror,: "".In nazionale, invece, la musica sembra essere diversa, così lascia intendere il 30enne gallese, che sarà avversario dell'Italia domenica 20 all'Olimpico di Roma: "per farmi essere al top. Ho preso i problemi di petto e mi sonoper cercare di creare le condizioni affinché io possa tornare a sentirmi bene e ad avere di nuovo fiducia in me stesso., conoscono il mio corpo e sanno quello di cui ho bisogno"., dove in due anni, e con due gestioni diverse (Sarri e Pirlo), il classe 1990 ex Arsenal ha trascorso più tempo in infermeria che in campo, con un bilancio di 60 presenze e 6 gol, con sole tre partite nell'ultima stagione nelle quali ha giocato per tutti i 90 minuti., che lega Ramsey e la Juventus ancora per due anni, fino al 30 giugno del 2023, con un ingaggio di 7 milioni di euro netti a stagione,, rapportata al momento finanziario del calcio e al rendimento del giocatore., resta però il problema dell'ingaggio. Gli unici club che per ora hanno timidamente sondato il terreno sono ile anche per loro si tratta di un ingaggio alto da poter garantire, pur nel contesto della ricca Premier League, dove i soldi dei diritti tv imbandiscono la tavola di tutti i club.