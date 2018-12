La Juventus non molla Aaron Ramsey. I bianconeri sono in trattativa con l'entourage del giocatore e al momento sono in pole per l'acquisto del suo cartellino a parametro zero. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il gallese potrebbe sostituire Sami Khedira che nonostante il recente rinnovo di contratto potrebbe lasciare i bianconeri al termine della stagione.