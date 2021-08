Un conto è dirlo, un altro è provarci. Tutt'altra storia sarà riuscirci, ma per ora Max Allegri si accontenta di un tentativo, quantomeno di uno convinto. Benvenuti nella nuova dimensione - alla Juventus - di. Dopo tentativi (falliti) da trequartista, dopo l'iniziale idea di mezzala di qualità e di inserimento, a Barcellona continua il tentativo di Allegri di ricollocarlo all'interno dello scacchiere juventino.Che nasconde una fortissima verità alla base: in quel ruolo correrebbe di meno, sarebbe meno soggetto a sollecitazioni muscolari, avrebbe più fiato per giocare con lucidità.