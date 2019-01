L'affare è balzato in primo piano dopo la conferma del ds Fabio Paratici. La Juventus punta Aaron Ramsey, centrocampista dell'Arsenal in scadenza di contratto, e la prima offerta dei bianconeri (circa 34 milioni di euro) sarebbe già arrivata a Londra. Di certo la notizia ha fatto breccia tra i bookmaker d'oltremanica, che hanno dovuto drasticamente rivedere le loro quote: il sì del gallese alla Juve è dunque passato da 13,00 a 2,75 e anche se al momento l'Arsenal rimane avanti (il contratto scadrà a fine stagione), la valutazione sui Gunners si è sensibilmente alzata, passando da 1,25 a 1,57.