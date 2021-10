Aaron Ramsey, trequartista della Juventus, non rientrati nei piani societari e tecnici. Per questo motivo, scrive la Gazzetta dello Sport, il gallese a gennaio verrà messo nuovamente sul mercato, nella speranza di ricevere un'offerta, magari in quella Premier League che ha mostrato interesse in passato. Fino a oggi, l'ex Arsenal sbarcato a Torino a parametro zero, è costato 5mila euro al minuto da quando è arrivato, 18mila euro al minuto in questa stagione. Quell'ingaggio da 8 milioni di euro all'anno pesa.



Contratto sino al 2023, ingaggio tra i più alti della rosa e commissioni monstre per gli agenti. Sì, perché quest'anno i procuratori del gallese hanno percepito 2,8 milioni di euro per il classe '91 anche in questa stagione, proprio perché Ramsey è rimasto in bianconero. Un acquisto che si è rivelato flop, vedendo il campo. E i conti.