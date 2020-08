Qualche settimana fa l’Avid Sports ed Entertainment Group, l'agenzia che cura gli interessi di, aveva etichettato così le voci di un possibile addio del gallese, con l'inizio del mercato alle porte (ufficialmente si parte l'1 settembre) questa certezza non c'è più. Il centrocampista arrivato la scorsa estate a parametro zero dall'Arsenal, per il quale sono stati investiti circa 4 milioni di euro di commissioni,il fatto che la Juventus abbia pensato alla possibilità di scambiarlo con l'Everton per arrivare a Kean, lascia aperto ogni tipo di scenario.Ramsey non è un intoccabile, può partire, per la Juve sarebbe una scelta soprattutto economica. E' vero che se ​lo vendesse dopo una sola stagione perderebbe i benefici del Decreto Crescita sfruttati da chi acquista un giocatore all'estero e lo tiene con sé per almeno due stagioni (tassazione sul reddito dal 45 al 25%),. Tanti, forse troppi per un giocatore che anche a Torino ha dimostrato di essere discontinuo, troppo fragile fisicamente.Ramsey vorrebbe restare in bianconero, per dimostrare alla Juve che portarlo in Italia è stata la scelta giusta, se verrà messo alla porta farà le sue valutazioni. In Premier League non mancano i club interessati: oltre all'Everton,. Chi lo vuole deve mettere sul piatto almeno 20 milioni di euro, soldi che permetterebbero alla Juve di centrare una corposa plusvalenza.