Good to be back in training today. Big game on Saturday #forzajuve pic.twitter.com/OdrT7wsFrA — Aaron Ramsey (@aaronramsey) August 29, 2019

Aaron Ramsey si è allenato in gruppo alla Continassa ma la sua convocazione per il big match di sabato sera contro il Napoli è difficile: ​"Bello essere tornato ad allenarmi oggi. Grande sfida in vista sabato sera". Ha scritto il gallese sui suoi canali social.