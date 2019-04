L'Arsenal perde Aaron Ramsey per infortunio. Il centrocampista gallese, in gol nella gara d'andata e già ingaggiato a parametro zero dalla Juventus in vista della prossima stagione, ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra nel corso del primo tempo della partita contro il Napoli allo stadio San Paolo valevole per il ritorno dei quarti di finale in Europa League. ​L'allenatore dei Gunners, Unai Emery lo ha sostituito con l'armeno Henrikh Mkhitarian.