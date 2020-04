Aaron Ramsey ha raccontato la sua quarantena ai microfoni del Sun: "Seguivo un programma di fitness che mi ha mandato lo staff della Juve per tenermi in forma per quasi tutti i giorni. Non è il solito allenamento, ora bisogna stare attenti a non prendere peso. E' difficile, perché a mia moglie piace cucinare e io amo mangiare. Quando mi bevo una tazza di tè mangio sempre tanti biscotti per bambini. Vivere così è complicato, per questo spero di tornare presto alla vita normale".