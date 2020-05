Il Corriere di Torino fa il punto sul futuro di Aaron Ramsey: "i piani della Juve per lui sono chiari - si legge -: salvo situazioni irrinunciabili, il gallese non è sul mercato. Eventuali plusvalenze facili non passaeranno da Aaron Ramsey, a meno che non arrivi una proposta cash ben superiore ai 30 milioni (non all’orizzonte in questo particolare momento) o che non si trasformi in una richiesta non trattabile da parte di altri club all’interno di scambi eccellenti (come quello per Paul Pogba con il Manchester United)".