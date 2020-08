Il futuro di Aaron Ramsey può essere di nuovo in Premier League. Nella prima, e forse unica, stagione in Italia il centrocampista gallese ha trovato qualche difficoltà, e in più i problemi fisici che si porta avanti da anni non l'hanno abbandonato nemmeno a Torino. Arrivato a zero dall'Arsenal, la Juve sta valutando una possibile plusvalenza con l'eventuale cessione del giocatore sul quale hanno messo gli occhi West Ham e Crystal Palace. La richiesta della società bianconera si aggira attorno ai 25/30 milioni.