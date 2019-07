Aaron Ramsey corre veloce verso il rientro in campo dopo l'infortunio che lo ha costretto a saltare la tournée asiatica con il resto dei compagni. Il neo acquisto della Juventus non vede l'ora di poter tornare a giocare dopo il lungo stop e il rientro della squadra sarà utile per permettergli di iniziare ad inserirsi nei nuovi meccanismi.



'PASSO AVANTI' - La conferma di come la situazione sia in netto miglioramento arriva direttamente da Ramsey, che attraverso il proprio profilo Instagram ha voluto comunicare ai suoi tifosi di essere più vicino al rientro: ''Ho fatto un altro passo avanti''. Sempre più vicino, quindi, il suo debutto in maglia bianconera.