è sulla lista degli assenti per la sfida di Coppa Italia tra Inter e Juventus, un risentimento ha fermato il gallese e riacceso i dubbi sul suo futuro in bianconero. Non tanto per il rendimento, i due gol nelle ultime quattro giornate (Sassuolo e Sampdoria) confermano come, quando si trova in buone condizioni fisiche, l'ex Arsenal sia prezioso nello scacchiere di Pirlo, quanto più per i pesanti costi da sostenere:per un giocatore che in un anno e mezzo a Torino ha collezionato 55 presenze complessive, segnale di un affidabilità fisica non sempre ottimale, senza dimenticare i- Numeri da non sottovalutare e per questo, nonostante il buon rendimento sul campo, la, potrebbe essere sacrificato per alleggerire i conti e favorire l'assalto a un nuovo centrocampista. Cessione al termine della stagione dunque? Un'ipotesi, ma non mancano ostacoli a questo tipo di possibilità. Non costituisce un problema insormontabile il. Il vero nodo è costituito dal suo ingaggio, perché: trovare un acquirente che possa garantire al gallese lo stesso stipendio è una missione quasi impossibile per Paratici e. Cedibile quindi ma di difficile collocazione, più difficile, ad esempio, rispetto adche ha sì un ingaggio di simile entità, ma ha cinque anni in meno e ha dato maggiori garanzie sul piano della tenuta fisica. Per sognare un grande colpo in estate a centrocampo, però, la Juve deve considerare delle uscite e il nome di Ramsey resta tra quelli sotto osservazione.