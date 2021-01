Da sicuro titolare nella prima fase di questa stagione ad alternativa. Importante, ma alternativa. E' la parabola, in questa stagione, di Aaron Ramsey, che dopo la brutta prestazione in Inter-Juve 2-0 non ha più trovato spazio con Napoli e Bologna, per essere schierato nell'undici di partenza solo ieri con lo Spezia. E' troppo presto per fare dei bilanci, ma se la situazione continuasse a essere la stessa anche per il prosieguo di stagione, la Juve potrebbe puntare a una cessione del gallese durante il mercato estivo.