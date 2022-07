La Juventus ha annunciato i nuovi numeri per la stagione 2022/2023 dei suoi giocatori. Tra i cambi di Vlahovic e Chiesa, ai più attenti non è sfuggita un’assenza. Aaron Ramsey non è presente nella lista dei bianconeri, un segnale, l’ulteriore, che il gallese non rientra più nei piani della Juventus. Il suo numero 8 è vacante, Ramsey di fatto non sarà più un giocatore della Juventus e l’ipotesi rescissione si fa sempre più concreta.



OPZIONI - Il nodo da sciogliere è la cifra della buonuscita, poiché trovare una nuova squadra all’ex Arsenal pare complicato per via dei 7 milioni netti più bonus che percepisce. Di ritorno da un prestito di 6 mesi ai Rangers, andato male, su di lui si erano interessate varie squadre con l’intenzione di prenderlo a zero. Tra queste anche il Karagumruk di Pirlo, ma l’accordo non è stato trovato e dunque Ramsey resta alla Juve, anche se di passaggio. In vista dei Mondiali da affrontare per la prima volta con il Galles, Aaron ha bisogno di giocare. Ora che è rimasto senza numero di maglia, non può permettersi di restare anche senza squadra.