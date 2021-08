Interessante focus della Gazzetta dello sport sul talento della Juventus Ranocchia. Filippo nasce trequartista, ora è forte sia da regista che da mezzala. Il gol messo a segno contro il Monza e la prestazione offerta premiano la scelta di Allegri, che ci ha puntato nel raduno estivo. Arrivato dal Perugia per 600 mila euro nel 2019, dopo che Nesta lo aveva lanciato in B, ora può prendersi la scena anche con i più grandi. Praticamente tutta la serie B lo vorrebbe in prestito, ma decide Allegri.