Juve, Raspadori e il post Chiesa: le ultime

La Juve 2024/25 potrebbe essere molto diversa da quella che sta lottando per il secondo posto alle spalle dell'Inter. In attesa di capire il futuro di Allegri - che ha un contratto anche per il prossimo anno - Giuntoli sta vagliando le possibilità per il futuro dell'attacco dove non potrebbe esserci più Chiesa.



LE PISTE - Tre i potenziali sostituti, come riporta La Gazzetta dello Sport. Un ritorno di fiamma con Domenico Berardi non è da escludere, come un inserimento su Mattia Zaccagni che non ha ancora rinnovato con la Lazio. L'ultima pista porta a Giacomo Raspadori che in questa stagione sta trovando meno continuità. Jack piace a Manna e Giuntoli e i fondi per prenderlo potrebbero arrivare dalla qualificazione al Mondiale per Club, da sfilare proprio al Napoli.