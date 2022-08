Il Real Madrid ha battuto 2-0 la Juventus in amichevole negli Stati Uniti, ma Carlo Ancelotti e Massimiliano Allegri festeggiano insieme. Non per il calcio, ma grazie all'ippica. Infatti la loro cavalla inglese Real Cecile, montata dal fantino francese Mickael Barzalona, ieri ha vinto la sua prima corsa al Prix Style Vendome di Dieppe in Francia. La cavalla è di proprietà al 50% della scuderia "Duepi" di Ancelotti e Giovanni Mauri (suo storico collaboratore), mentre Allegri ha il 15%.



L'allenatore di Real Cecile, Alessandro Botti racconta: "Rispetto ad Ancelotti, Allegri è molto più dentro al mondo dei cavalli, ma anche Carlo guarda le corse e si interessa. Non è escluso che in futuro possano mettersi in società per altri cavalli, abbiamo pagato Real Cecile 125mila sterline e ora credo possa valere già il doppio".