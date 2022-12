Dopo aver appena conquistato la coppa del mondo con la sua Argentina in Qatar, Leandro Paredes si prepara a tornare in campo con la maglia della Juventus, a partire dal prossimo 4 gennaio. Anche da lui, così come da Di Maria, Massimiliano Allegri si aspetta una seconda parte di stagione diversa rispetto ai primi mesi a Torino. I bianconeri, inoltre, non hanno ancora deciso se riscattare o meno il centrocampista dal Paris Saint-Germain, per cui dovrebbero pagare circa 25 milioni di euro. Il suo futuro passa anche e soprattutto da come Leandro risponderà in campo.