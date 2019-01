101 - La #Juventus ha conquistato 101 punti nell'anno solare 2018, più di qualsiasi altra squadra nei maggiori cinque campionati europei. Signora.#Opta2018 pic.twitter.com/oRW4zaCGjr — OptaPaolo (@OptaPaolo) 31 dicembre 2018

"Salutiamo un 2018 con una vittoria che ci gratifica ma che ci dice che possiamo e dobbiamo ancora migliorare in tante piccole cose. Ora un po' di meritato riposo!”. È l’ultimo tweet del 2018 didopo la sofferta vittoria della Juventus contro la Sampdoria nella 19esima giornata di Serie A. Grazie al 2-1 contro i blucerchiati, la squadra bianconera ha scritto una nuova pagina di storia., battuto il primato fissato a 52 dalla Juve nel 2005/06 conin panchina e nel 2013/14 con. Ma i tre punti contro la Sampdoria hanno permesso alla squadra di Allegri di- Una vera e propria schiacciasassi la squadra di Allegri,Grazie ai tre punti contro la Sampdoria, infatti,. Eguagliato il record del Grande Torino,, che hanno collezionato rispettivamente 90 punti in Ligue 1 e 88 in Premier League. Nel massimo campionato inglese, stesso risultato anche per il Liverpool di Klopp. 101 punti, frutto di 32 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta (0-1 contro il Napoli), con un bilancio di 76 reti fatte e solo 20 subite. Numeri impressionanti per la squadra di Allegri, cheed è attesa dagli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid.C'è ancora da migliorare, come dice Allegri. L'ultima parola è sempre quella del campo...