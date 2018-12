In un'interessante analisi de Il Corriere dello Sport, ecco le migliori squadre d'Europa per quanto riguarda i clean sheet nel 2018, ovvero con il maggior numero di partite senza subire gol in quest'ultimo anno solare. Che ancora deve concludersi, con i bianconeri attesi dalle sfide contro Roma, Atalanta e Sampdoria in campionato. La squadra di Massimiliano Allegri, però, è in vetta alla speciale classifica, con 21 clean sheet su 35 partite giocate finora. Al secondo posto, però, ecco l'Atletico Madrid, prossima avversaria negli ottavi di Champions League, a dimostrazione della difficoltà del sorteggio dei bianconeri.



Juventus - 21 partite senza subire gol su 35

Atletico Madrid - 20 partite senza subire gol su 37

Liverpool - 18 partite senza subire gol su 34

PSG - 18 partite senza subire gol su 35

Napoli - 17 partite senza subire gol su 35