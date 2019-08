La Juve è la regina del nostro calcio senza ombra di dubbio e anche sul mercato si rafforza con grandi colpi ogni anno. Il club bianconero deve però anche vendere, per fare cassa e migliorare il bilancio. ma non sempre riesce a farlo in maniera proficua.



Basti pensare che quest'anno è stato ceduto Kean, uno dei migliori talenti del nostro calcio perdendone o quasi il controllo, ed è partito anche Cancelo arrivando al suo posto Danilo, simile ma più vecchio e meno forte. Insomma gli acquisti top non sono, almeno per ora accompagnati da cessioni top. Voto 5.