L'operazione Paul Pogba è sempre più complicata ma la Juventus vuole provarci. Lo farà perché a centrocampo c'è bisogno di un colpo, perché Paul tornerebbe volentieri ma anche perché prima del Covid-19 c'erano margini reali di poter concludere tutto col Manchester United. Ora le complicazioni nascono dal dover parlare di scambi, in particolare c'è Adrien Rabiot tra i giocatori che la Juve ha proposto allo United come pedina di scambio valutandolo oltre 30 milioni come potenziale nell'operazione.