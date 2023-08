Rapporti tesi, tesissimi, meno che ai minimi termini. Però tra una per e una frecciata pubblica, Leonardo Bonucci attraverso il proprio entourage e la Juve hanno pure raggiunto un accordo sulla buonuscita, comunque la si voglia chiamare. Incassati i primi due mesi di stipendio, l'ex capitano incasserà anche circa altri 2 milioni di euro netti. Passaggio fondamentale per il trasferimento all'Union Berlino.