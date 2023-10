Nell’estate 2022 per Cambiaso è stato un testa a testa tra Juve e Inter. A raccontarlo è l’agente del giocatore Giovanni Bia: “Cherubini e Manna hanno speso 9 milioni per prenderlo dal Genoa - ha detto il procuratore a Tuttosport - un investimento importante grazie al quale hanno anticipato l’Inter. Ausilio lo voleva fortemente, ma l’Inter non poteva chiuderlo e la Juve si è inserita”.