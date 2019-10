Paulo Dybala si è preso finalmente la Juventus e ha scelto una delle notti più importanti, una notte di Champions League per imprimere a fuoco il suo marchio sulla vittoria con la Lokomotiv Mosca che manda i bianconeri a un passo dagli ottavi di finale. Una doppietta che sta costringendo Maurizio Sarri a rivedere i propri piani di una Juventus senza tridente e che fa sorridere la dirigenza che in estate è stata a un passo dal cederlo sul mercato.



LE OFFERTE INGLESI - Sì perché nei giorni della chiusura del mercato inglese prima il Manchester United e poi il Tottenham sono state davvero a un passo dal trovare l'accordo per acquistarlo. Lui che si era tagliato le ferie pur di rientrare prima e farsi trovare pronto per la nuova Juventus di Sarri ha rilanciato insieme ai suoi agenti su diritti di immagine, ingaggio e buonuscita complicando ogni operazione. Non se n'è fatto nulla, ma Paulo è rimasto fino a fine mercato in bilico.



RETROSCENA PSG - Negli ultimi giorni di mercato, infatti, il direttore sportivo del Paris Saint Germain, l'ex Milan Leonardo, ha fatto un tentativo per Dybala con il ds bianconero Fabio Paratici. 80 milioni era la richiesta della Juve, mai soddisfatta dal club parigino che non riuscì a cedere Neymar al Barcellona. Secondo il Corriere dello Sport allora Leonardo propose un prestito oneroso a 5 milioni con diritto di riscatto, ma Paratici disse no e tolse Dybala dal mercato costringendo il PSG a virare su Mauro Icardi. Tutti felici, Inter, PSG e soprattutto Juve che con Dybala ha ritrovato un autentico gioiello.