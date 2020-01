Paulo Dybala è stato vicino all’addio alla Juve la scorsa estate. L’attaccante argentino poteva finire al Tottenham. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport Dybala aveva anche già registrato un messaggio di commiato per i tifosi juventini. Poi però Paulo si è tirato indietro, e in questa stagione è tornato protagonista in bianconero.