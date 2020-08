Traffico in uscita in casa Juventus. Secondo il Corriere di Torino, per Sami Khedira Il copione è lo stesso di un anno fa, prima che Maurizio Sarri lo stracciasse preferendo lui a Emre Can. Per la Juve è fuori dal progetto, due stagioni consecutive da 978 minuti non possono giustificare altri 6 milioni netti di ingaggio. La Juve spinge per la risoluzione del contratto, il giocatore fa ancora muro pretendendo tutti i soldi per togliere il disturbo.