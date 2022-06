Il Manchester City ha fatto di tutto per prendere Paul Pogba, in scadenza di contratto il 30 giugno con il Manchester United. È quanto riferito da The Athletic, secondo cui ci sarebbe stato anche un incontro tra Pep Guardiola e il centrocampista francese, che è vicino al ritorno alla Juventus. Paul però avrebbe declinato la ricca proposta dei Cityzens, per non "tradire" i tifosi dello United.