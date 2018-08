Curioso retroscena de La Gazzetta dello Sport sul regime di allenamenti di Cristiano Ronaldo al Manchester United: "​allo United faceva boxe, andava in piscina e aveva un cuoco personale. A Carrington erano convinti che nessuno si allenasse più forte di Ryan Giggs, poi è arrivato il 7 e tanti hanno cambiato idea. Anche a Torino Ronaldo è tra i primi ad arrivare all’allenamento e segue il programma della squadra con attenzione a due attività in particolare: i tiri da 30-40 metri e il vecchio muretto, usato per curare la tecnica con destro e sinistro. Questa è curiosa: il giocatore più forte del mondo e l’esercizio più basico, quello che si insegna alla scuola calcio."