Cristiano Ronaldo si è concesso qualche giorno in più nella sua Madeira per stare vicino alla sua famiglia. Secondo Tuttosport, il portoghese sarebbe dovuto rientrare a Torino ieri, dove dopo quasi due mesi d'assenza lo aspettavano i suoi assistenti e il personale di servizio che era stato già allertato. L'attaccante della Juventus però ha posticipato il ritorno cambiando leggermente il programma previsto. L'ex Real Madrid dovrebbe rientrare domani come gli altri otto giocatori bianconeri in giro per il mondo.