Il Corriere di Torino fa il bilancio a dodici mesi e spiccioli dall'addio di Allegri alla Juve, confrontando ancora una volta lui e Sarri. Dal campo... all'ufficio. E proprio lì la questione si fa più intrigante per via delle somiglianze: emerge, infatti, un retroscena su alcune parole di Sarri, pronunciate sillaba più sillaba meno a Dybala e Higuain. Ecco il passaggio del quotidiano: "Sarri impersona alla lettera l’appellativo di «Comandante» e non teme a metterlo in pratica. «Non sono uno che fa tanti complimenti», confessò a Juventus Tv lo scorso mese. Lo sanno bene Paulo Dybala e Gonzalo Higuain che tra un muso lungo e l’altro per via delle continue sostituzioni vennero ripresi da Sarri nel suo ufficio con parole che più o meno suonavano così: «Siete rimasti e vi ho dato fiducia, ora non mettetemi in difficoltà»".