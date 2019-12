Emre Can è sul piede di partenza. Fuori dalla lista Champions, il centrocampista tedesco sta trovando poco spazio anche in campionato e può lasciare la Juve già a gennaio. I bianconeri stanno provando a mettere in piedi uno scambio col Psg per arrivare a Paredes, ma La Gazzetta dello Sport rivela un retroscena: il club francese aveva cercato Emre Can già in estate, ma il centrocampista aveva rifiutato la destinazione perché convinto di fare una stagione da protagonista. Oggi, invece, sta rivedendo i suoi piani.