Federico Gatti ha rinnovato da poco il contratto con i bianconeri, blindato fino al 2028, e, come rivela Tuttosport, il club ha rifiutato una ricca offerta arrivata dall'Inghilterra, dichiarandolo incedibile. Il Nottingham Forest ha messo sul piatto 25 milioni di euro per acquistare il difensore ex Frosinone, offerta immediatamente rispedita al mittente.