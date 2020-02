Nel corso dell'intervista a Tutti Convocati, il presidente della Juve Andrea Agnelli ha parlato anche di Simone Inzaghi: ​"Simone e Filippo li conosco da 30 anni, da quando Filippo giocava da noi. Come tutti sanno a 5 km da casa loro ci stanno i miei zii, abbiamo fatto diverse serate insieme diversi anni fa. Mi piacciono, li conosco da sempre. In questa fase con la Lazio Simone ha fatto un grandissimo lavoro. Bisogna vedere come, se e quando reagirà all'obbligo di dover vincere. A scendere in campo con quell'obiettivo".