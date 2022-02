Un grande colpo, che rilancia la Juve. Per la squadra, guidata da Allegri, che a questo punto si candida per arrivare tra le prime quattro a fine stagione, per il club, che dopo un paio di finestre di mercato difficili ha lanciato un segnale di forza. Dusan Vlahovic era un desiderio di mezz'Europa, l'ha spuntata la Juventus che con un'operazione difficile, ricca di ostacoli e insidie, chiusa brillantemente dalla coppia Arrivabene-Cherubini. Decisivo il tempismo, quando la Fiorentina ha aperto alla cessione. L'accordo è stato trovato senza particolari intoppi in meno di una settimana, con i viola che hanno detto sì al pagamento dilazionato (ma alzando la richiesta economica), i problemi sono nati quando al tavolo si sono seduti gli agenti.



PARATICI - Le richieste dell'entourage del serbo, guidato da ​Darko Ristic, hanno rischiato di far saltare l'affare. A un certo punto la trattativa tra le parti si è arenata e in quel momento ha provato a inserirsi il Tottenham di Paratici, che voleva regalare Vlahovic a Conte. La forte volontà della punta a vestire la maglia bianconera ha fatto la differenza: la Juve ha così trovato un punto d'incontro con i procuratori, garantendo una cifra di poco superiore agli 8 milioni di euro. Lo conferma il comunicato dell'acquisto di Vlahovic, che recita "oneri accessori per complessivi 11,6 milioni di euro". Circa 3,5 ​sono infatti di contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA.