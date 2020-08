La Juventus ha chiesto al Barcellona di avere subito Arthur, per metterlo a disposizione di Andrea Pirlo per il giorno del raduno, il 24 agosto. Lo si legge su Tuttosport, il quale ricorda che in base all’accordo per lo scambio tra il brasiliano e Miralem Pjanic, che passa al Barça, i giocatori si sarebbero dovuti presentare a settembre nelle nuove squadre. I bianconeri però ora sperano in un gentlemen’s agreement con i catalani.