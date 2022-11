Da separato in casa, con il clamoroso rifiuto alla proposta del Manchester United, a perno insostituibile.Rabiot si è preso la Juventus sulle spalle e l’ha condotta nei quartieri nobili della classifica. Abbinando qualità e quantità come solo i giocatori di grande livello riescono a fare. Una novità per i tifosi bianconeri che avevano spesso osservato la brutta copia del francese ma non per Allegri che ha sempre puntato su di lui da quando è tornato sulla panchina della Vecchia Signora.Il silenzio che aveva accompagnato i mesi scorsi sul tema rinnovo del contratto in scadenza nel prossimo luglio si è spezzato nei giorni scorsi con la chiamata fatta da Cherubini alla mamma-agente di Rabiot, la signora Veronique.La convinzione diffusa nello stato maggiore bianconero è che dietro questa richiesta di Rabiot si celi l’interesse, concreto, di una big inglese. Adrien ora penserà a chiudere bene questa prima fase del campionato stasera contro la Lazio, poi al Mondiale in Qatar. Ci sarà tempo per pensare al futuro che sarà, con ogni probabilità, lontano dalla Juve.