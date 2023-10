C'è stato un tempo in cui Stefano Pioli vinceva praticamente tutto. Con la maglia della Juventus. Era una giovane promessa, ruolo difensore, tre anni dal 1984 al 1987 in cui vinse una Supercoppa Europea, una Coppa dei Campioni, una Coppa Intercontinentale (da protagonista, subentrando a Gaetano Scirea nel secondo tempo) e uno scudetto. Ma anche con un record, ancora imbattuto: è sempre Pioli il giocatore della Juve più giovane a essere sceso in campo da titolare in una partita di Coppa dei Campioni, a 18 anni e 335 giorni (Ilves-Juve 0-4, 19 settembre 1984, andata sedicesimi di finale).