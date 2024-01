Juve, riecco Fagioli: inizia il percorso con la FIGC contro la ludopatia

Redazione CM

Cominciano oggi le cosiddette "prescrizioni alternative", ovvero 5 mesi sui 12 della squalifica comminata al centrocampista della Juve Nicolò Fagioli tramutati in un ciclo di almeno 10 incontri pubblici finalizzati alla cura della ludopatia. Come si vede nell'immagine in copertina, l'ex Cremonese è intervenuto ad un incontro promosso dall'Ordine degli psicologi di Torino, tema ovviamente la malattia del gioco.



IL DISPOSITIVO - "Vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicolò FAGIOLI; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione nei confronti del Sig. Nicolò FAGIOLI della sanzione di € 12.500

dodicimilacinquecento/00) di ammenda, e di 12 (dodici) mesi di squalifica, di cui 5 mesi commutati nelle seguenti prescrizioni alternative: 1) Partecipazione del Sig. FAGIOLI ad un piano terapeutico della durata minima di mesi 6 (sei) finalizzato alla cura della ludopatia; 2) Partecipazione del Sig. FAGIOLI ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 10 (dieci) nel periodo di cinque mesi. Sulla corretta attuazione del piano terapeutico e dell’obbligo di partecipazione ad incontri pubblici vigilerà la Procura Federale della FIGC che, in caso di accertate violazioni da parte del Sig. FAGIOLI, adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente C.G.S.".