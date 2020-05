La Juve è pronta a ricomporsi interamente. Dopo Adrien Rabiot, infatti, anche Gonzalo Higuain farà rientro nelle prossime ore in Italia, completando così il lungo elenco dei giocatori che avevano lasciato Torino a causa dell'emergenza coronavirus. Il Pipita, tornato in Argentina per assistere la madre malata, partirà questa sera e sarà in Italia tra domani e sabato tramite un volo privato che decollerà da Buenos Aires.



QUARANTENA - Da lì in poi, come per tutti gli altri calciatori di Serie A, scatteranno i canonici quattordici giorni di quarantena, al termine del quale Higuain potrà tornare ad allenarsi con i compagni. In attesa di novità di mercato e chiarimenti per il futuro, il Pipita torna sul pianeta bianconero.