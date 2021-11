He's back. Dall'allenamento di ieri sono arrivate buone notizie per la Juventus,e si candida per un maglia in vista della sfida con la Lazio, in programma sabato 20 novembre alle 18. Il problema muscolare etichettato inizialmente come affaticamento, che gli ha fatto saltare cinque partite (Inter, Sassuolo, Verona, Zenit San Pietroburgo e Fiorentina) è alle spalle,dieci in meno dell'Inter che guida la speciale classifica. Due di questi sono stati realizzati proprio dall'ex punta dell'Everton, contro Spezia e Roma, in 216' giocati, due sfide nelle quali è partito titolare.Ha bisogna di fiducia Kean, per incidere, per essere un fattore sottoporta, quella fiducia che l'anno scorso gli hanno dato a Parigi Tuchel (soprattutto) e Pochettino, grazie ai quali ha messo insieme 13 gol in 16 partite di Ligue 1, che vuole conquistare da Allegri, che lo considera una risorsa. Le prossime nove partite, prima della pausa di fine dicembre e dell'inizio del mercato, saranno importanti per delineare le gerarchie e per capire che tipo di campagna acquisti sarà.. Per capire se ci sarà futuro in bianconero c'è ancora tempo: il prestito oneroso da 7 milioni di euro scade nel 2023, decidere se spendere i 28 milioni per il riscatto per la Juve ora non è il primo pensiero.