Pochi dubbi: sin qui, è nettamente l'Inter la regina del mercato. I nerazzurri, infatti, sono a un passo dal colpo Eriksen. Ma non solo. In mattinata, infatti, previste anche le visite mediche di Ashley Young e la definizione dello scambio Spinazzola-Politano con la Roma. A quel punto, con uno slot di attaccante libero, Marotta potrà chiudere anche per Giroud. Un poker di colpi dal profumo di scudetto, per provare a mettere definitivamente la freccia nella corsa fianco a fianco con la Juve.



LA RISPOSTA - I bianconeri, dal canto loro, non vogliono restare a guardare: dopo il colpo Kulusevski per giugno, Paratici studia nuove mosse per rispondere all'amico-nemico Marotta. Secondo Repubblica, infatti, può tornare in auge uno scambio solamente ipotizzato la scorsa estate. Protagonisti sono Federico Bernardeschi e Ivan Rakitic, entrambi ai margini dei rispettivi progetti. L'ex Fiorentina fatica a trovare spazio da trequartista: Sarri lo ha provato da mezzala, ma il minutaggio si fa sempre più scarso. E l'interesse dei blaugrana non è una novità. Così come non è una novità la volontà del croato di lasciare la Spagna: Rakitic accetterebbe solo la Juve o il Psg, motivo per cui dalla Catalogna preparano l'offerta per il nuovo scambio.