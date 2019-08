Riecco Cristiano Ronaldo. Dopo aver saltato l'amichevole in famiglia di Villar Perosa e quella contro la Triestina, il portoghese è tornato oggi in gruppo in vista del Parma. Questo il report ufficiale della Juve: "L’esordio in Serie A si avvicina e la squadra questo pomeriggio è scesa in campo al JTC per la prima seduta della settimana, alla quale ha partecipato anche Cristiano Ronaldo, rientrato con il gruppo. I bianconeri, dopo l’iniziale fase di riscaldamento, si sono dedicati ad una lunga partitella a campo ridotto.



Nel mirino c’è il match di sabato allo stadio Ennio Tardini di Parma, dove i Campioni d’Italia apriranno il campionato affrontando la formazione emiliana".